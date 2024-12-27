Ціна Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Поточна ціна Wrapped Beacon ETH (WBETH) сьогодні становить 3,523.41 USD з ринковою капіталізацією $ 248.87M USD. Ціна WBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Beacon ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24M USD
- зміна ціни Wrapped Beacon ETH протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 70.94K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Beacon ETH до USD становила $ -12.572549841005.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Beacon ETH до USD становила $ -162.2900263050.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Beacon ETH до USD становила $ +1,171.9939823460.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Beacon ETH до USD становила $ +720.3285943663174.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -12.572549841005
|-0.35%
|30 днів
|$ -162.2900263050
|-4.60%
|60 днів
|$ +1,171.9939823460
|+33.26%
|90 днів
|$ +720.3285943663174
|+25.70%
Останній аналіз цін Wrapped Beacon ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.47%
-0.35%
+0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.
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