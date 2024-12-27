Сьогоднішня ціна Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Поточна ціна Wrapped Beacon ETH (WBETH) сьогодні становить 3,523.41 USD з ринковою капіталізацією $ 248.87M USD. Ціна WBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Beacon ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24M USD

- зміна ціни Wrapped Beacon ETH протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 70.94K USD

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