Ціна Wrapped BCH (WBCH)
Поточна ціна Wrapped BCH (WBCH) сьогодні становить 435.09 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped BCH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.18 USD
- зміна ціни Wrapped BCH протягом дня — -9.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped BCH до USD становила $ -43.8811561339137.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped BCH до USD становила $ -124.6965764550.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped BCH до USD становила $ +75.0825676110.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped BCH до USD становила $ +112.96242740249286.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -43.8811561339137
|-9.16%
|30 днів
|$ -124.6965764550
|-28.65%
|60 днів
|$ +75.0825676110
|+17.26%
|90 днів
|$ +112.96242740249286
|+35.07%
Останній аналіз цін Wrapped BCH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-9.16%
+0.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped BCH is an utility token allowing to swap BCH with other SEP20 compatible tokens.
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