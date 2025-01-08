Ціна Wrapped Banano (WBAN)
Поточна ціна Wrapped Banano (WBAN) сьогодні становить 0.00364443 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Banano:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 735.04 USD
- зміна ціни Wrapped Banano протягом дня — -6.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Banano до USD становила $ -0.000235719018717156.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Banano до USD становила $ -0.0014941860.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Banano до USD становила $ +0.0011586404.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Banano до USD становила $ +0.000821442813383762.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000235719018717156
|-6.07%
|30 днів
|$ -0.0014941860
|-40.99%
|60 днів
|$ +0.0011586404
|+31.79%
|90 днів
|$ +0.000821442813383762
|+29.10%
Останній аналіз цін Wrapped Banano: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.35%
-6.07%
-4.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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