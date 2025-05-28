Сьогоднішня ціна Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

Поточна ціна Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) сьогодні становить 262,91 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна WBCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Backed Coinbase Global:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped Backed Coinbase Global протягом дня — +1,17%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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