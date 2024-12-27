Сьогоднішня ціна Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

Поточна ціна Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) сьогодні становить 1.73 USD з ринковою капіталізацією $ 10.36M USD. Ціна WAAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped AyeAyeCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.93K USD

- зміна ціни Wrapped AyeAyeCoin протягом дня — -6.10%

- циркуляційна пропозиція – 6.00M USD

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