Ціна Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)
Поточна ціна Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) сьогодні становить 1.73 USD з ринковою капіталізацією $ 10.36M USD. Ціна WAAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped AyeAyeCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.93K USD
- зміна ціни Wrapped AyeAyeCoin протягом дня — -6.10%
- циркуляційна пропозиція – 6.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped AyeAyeCoin до USD становила $ -0.11230399165204.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped AyeAyeCoin до USD становила $ -0.4294681750.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped AyeAyeCoin до USD становила $ -0.4479160300.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped AyeAyeCoin до USD становила $ +0.5379953538451778.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.11230399165204
|-6.10%
|30 днів
|$ -0.4294681750
|-24.82%
|60 днів
|$ -0.4479160300
|-25.89%
|90 днів
|$ +0.5379953538451778
|+45.13%
Останній аналіз цін Wrapped AyeAyeCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.29%
-6.10%
-9.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)
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