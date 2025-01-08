Сьогоднішня ціна Wrapped AVAX (WAVAX)

Поточна ціна Wrapped AVAX (WAVAX) сьогодні становить 38.65 USD з ринковою капіталізацією $ 259.89M USD. Ціна WAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped AVAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.13M USD

- зміна ціни Wrapped AVAX протягом дня — -11.60%

- циркуляційна пропозиція – 6.73M USD

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