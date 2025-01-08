Ціна Wrapped AVAX (WAVAX)
Поточна ціна Wrapped AVAX (WAVAX) сьогодні становить 38.65 USD з ринковою капіталізацією $ 259.89M USD. Ціна WAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped AVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.13M USD
- зміна ціни Wrapped AVAX протягом дня — -11.60%
- циркуляційна пропозиція – 6.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped AVAX до USD становила $ -5.07549714450734.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped AVAX до USD становила $ -9.6803369750.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped AVAX до USD становила $ +12.9503550100.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped AVAX до USD становила $ +12.729852236301203.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5.07549714450734
|-11.60%
|30 днів
|$ -9.6803369750
|-25.04%
|60 днів
|$ +12.9503550100
|+33.51%
|90 днів
|$ +12.729852236301203
|+49.11%
Останній аналіз цін Wrapped AVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-11.60%
+9.41%
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