Сьогоднішня ціна Wrapped ASTR (WASTR)

Поточна ціна Wrapped ASTR (WASTR) сьогодні становить 0.060133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped ASTR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.03K USD

- зміна ціни Wrapped ASTR протягом дня — -9.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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