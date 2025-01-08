Ціна Wrapped ASTR (WASTR)
Поточна ціна Wrapped ASTR (WASTR) сьогодні становить 0.060133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WASTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ASTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.03K USD
- зміна ціни Wrapped ASTR протягом дня — -9.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ASTR до USD становила $ -0.00630246984574018.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ASTR до USD становила $ -0.0171811586.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ASTR до USD становила $ +0.0024414899.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ASTR до USD становила $ +0.0020620848437564.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00630246984574018
|-9.48%
|30 днів
|$ -0.0171811586
|-28.57%
|60 днів
|$ +0.0024414899
|+4.06%
|90 днів
|$ +0.0020620848437564
|+3.55%
Останній аналіз цін Wrapped ASTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-9.48%
+0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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