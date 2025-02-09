Ціна Wrapped ART (WART)
Поточна ціна Wrapped ART (WART) сьогодні становить 0.01345917 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ART:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.16 USD
- зміна ціни Wrapped ART протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ART до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ART до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ART до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ART до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped ART: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-0.20%
--
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