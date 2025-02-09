Сьогоднішня ціна Wrapped ART (WART)

Поточна ціна Wrapped ART (WART) сьогодні становить 0.01345917 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped ART:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.16 USD

- зміна ціни Wrapped ART протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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