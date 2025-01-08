Сьогоднішня ціна Wrapped AREA (WAREA)

Поточна ціна Wrapped AREA (WAREA) сьогодні становить 0.04455604 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAREA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped AREA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.33K USD

- зміна ціни Wrapped AREA протягом дня — -7.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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