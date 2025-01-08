Ціна Wrapped AREA (WAREA)
Поточна ціна Wrapped AREA (WAREA) сьогодні становить 0.04455604 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAREA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped AREA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.33K USD
- зміна ціни Wrapped AREA протягом дня — -7.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped AREA до USD становила $ -0.00348258326856355.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped AREA до USD становила $ -0.0162029955.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped AREA до USD становила $ -0.0003121284.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped AREA до USD становила $ -0.00110610907136556.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00348258326856355
|-7.24%
|30 днів
|$ -0.0162029955
|-36.36%
|60 днів
|$ -0.0003121284
|-0.70%
|90 днів
|$ -0.00110610907136556
|-2.42%
Останній аналіз цін Wrapped AREA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-7.24%
-9.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped AREA (wAREA) is a blockchain-based token that represents the AREA coin on AreonChain, allowing AREA to be used within the AreonChain ecosystem. By wrapping the native AREA tokens, users can engage with a vast array of decentralized applications (DApps) and smart contracts on the AreonChain, enabling seamless cross-chain interactions. Each wAREA token is backed 1:1 by an AREA coin, held in a secure reserve, ensuring its value is pegged directly to the underlying AREA. This process not only bridges the utility of AREA across different blockchain platforms but also enhances its liquidity and accessibility to broader markets and decentralized finance (DeFi) services.
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