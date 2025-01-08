Ціна Wrapped ApeCoin (WAPE)
Поточна ціна Wrapped ApeCoin (WAPE) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ApeCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.40K USD
- зміна ціни Wrapped ApeCoin протягом дня — -12.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ApeCoin до USD становила $ -0.166077939353202.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ApeCoin до USD становила $ -0.3892834530.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ApeCoin до USD становила $ +0.1412868600.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ApeCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.166077939353202
|-12.47%
|30 днів
|$ -0.3892834530
|-33.27%
|60 днів
|$ +0.1412868600
|+12.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped ApeCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
-12.47%
-2.43%
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|1 WAPE до AUD
A$1.872
|1 WAPE до GBP
￡0.936
|1 WAPE до EUR
€1.1232
|1 WAPE до USD
$1.17
|1 WAPE до MYR
RM5.2533
|1 WAPE до TRY
₺41.3478
|1 WAPE до JPY
¥185.1174
|1 WAPE до RUB
₽125.4825
|1 WAPE до INR
₹100.4094
|1 WAPE до IDR
Rp18,870.9651
|1 WAPE до PHP
₱68.2929
|1 WAPE до EGP
￡E.59.2605
|1 WAPE до BRL
R$7.137
|1 WAPE до CAD
C$1.6731
|1 WAPE до BDT
৳142.506
|1 WAPE до NGN
₦1,808.3403
|1 WAPE до UAH
₴49.7718
|1 WAPE до VES
Bs62.01
|1 WAPE до PKR
Rs327.9042
|1 WAPE до KZT
₸622.0071
|1 WAPE до THB
฿40.5054
|1 WAPE до TWD
NT$38.4579
|1 WAPE до CHF
Fr1.053
|1 WAPE до HKD
HK$9.0909
|1 WAPE до MAD
.د.م11.7702