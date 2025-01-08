Ціна Wrapped ALGO (XALGO)
Поточна ціна Wrapped ALGO (XALGO) сьогодні становить 0.681275 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XALGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ALGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.51 USD
- зміна ціни Wrapped ALGO протягом дня — -7.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ -0.0577132609434691.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ -0.0110790303.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ +0.2154483135.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ +0.3100809130120962.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0577132609434691
|-7.80%
|30 днів
|$ -0.0110790303
|-1.62%
|60 днів
|$ +0.2154483135
|+31.62%
|90 днів
|$ +0.3100809130120962
|+83.54%
Останній аналіз цін Wrapped ALGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-7.80%
+12.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glitter Finance has built an advanced cross-chain bridge to allow cross-chain interaction between supported chains and allow multi-chain profit optimization by eliminating capital inefficiency for DeFi traders through asset redeployment on integrated yield farms. The Wrapped ALGO (xALGO) is a fully collateralized representation of ALGO on Solana.
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