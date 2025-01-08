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Ціна Wrapped ALGO (XALGO)

USD

Графік ціни Wrapped ALGO (XALGO) в реальному часі

$0.681275
$0.681275$0.681275
-7.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Wrapped ALGO (XALGO)

Поточна ціна Wrapped ALGO (XALGO) сьогодні становить 0.681275 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XALGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ALGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.51 USD
- зміна ціни Wrapped ALGO протягом дня — -7.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Wrapped ALGO (XALGO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ -0.0577132609434691.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ -0.0110790303.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ +0.2154483135.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ALGO до USD становила $ +0.3100809130120962.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0577132609434691-7.80%
30 днів$ -0.0110790303-1.62%
60 днів$ +0.2154483135+31.62%
90 днів$ +0.3100809130120962+83.54%

Аналіз цін Wrapped ALGO (XALGO)

Останній аналіз цін Wrapped ALGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.67946
$ 0.67946$ 0.67946

$ 0.741775
$ 0.741775$ 0.741775

$ 0.92924
$ 0.92924$ 0.92924

-0.93%

-7.80%

+12.40%

Ринкова інформація Wrapped ALGO (XALGO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.51
$ 52.51$ 52.51

0.00
0.00 0.00

Що таке Wrapped ALGO ( XALGO)

Glitter Finance has built an advanced cross-chain bridge to allow cross-chain interaction between supported chains and allow multi-chain profit optimization by eliminating capital inefficiency for DeFi traders through asset redeployment on integrated yield farms. The Wrapped ALGO (xALGO) is a fully collateralized representation of ALGO on Solana.

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Ресурс Wrapped ALGO (XALGO)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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