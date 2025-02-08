Ціна Wrapped AGC (WAGC)
Поточна ціна Wrapped AGC (WAGC) сьогодні становить 0.089848 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAGC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped AGC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.86K USD
- зміна ціни Wrapped AGC протягом дня — +1,022.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped AGC до USD становила $ +0.081841.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped AGC до USD становила $ -0.0340679626.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped AGC до USD становила $ -0.0602029488.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped AGC до USD становила $ -0.30343366111678303.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.081841
|+1,022.17%
|30 днів
|$ -0.0340679626
|-37.91%
|60 днів
|$ -0.0602029488
|-67.00%
|90 днів
|$ -0.30343366111678303
|-77.15%
Останній аналіз цін Wrapped AGC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+1,022.17%
+716.33%
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