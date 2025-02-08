Сьогоднішня ціна Wrapped AGC (WAGC)

Поточна ціна Wrapped AGC (WAGC) сьогодні становить 0.089848 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAGC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped AGC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.86K USD

- зміна ціни Wrapped AGC протягом дня — +1,022.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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