Сьогоднішня ціна Wrapped ADA (WADA)

Поточна ціна Wrapped ADA (WADA) сьогодні становить 0.983606 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WADA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped ADA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.05K USD

- зміна ціни Wrapped ADA протягом дня — -9.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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