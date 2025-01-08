Ціна Wrapped ADA (WADA)
Поточна ціна Wrapped ADA (WADA) сьогодні становить 0.983606 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WADA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped ADA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.05K USD
- зміна ціни Wrapped ADA протягом дня — -9.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped ADA до USD становила $ -0.098174556097553.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped ADA до USD становила $ -0.1506233244.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped ADA до USD становила $ +1.2778364890.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped ADA до USD становила $ +0.64583566250125703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.098174556097553
|-9.07%
|30 днів
|$ -0.1506233244
|-15.31%
|60 днів
|$ +1.2778364890
|+129.91%
|90 днів
|$ +0.64583566250125703
|+191.21%
Останній аналіз цін Wrapped ADA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-9.07%
+15.66%
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