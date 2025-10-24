Інформація щодо ціни Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Мін. за 24 год $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Макс. за 24 год $ 1,005$ 1,005 $ 1,005 Рекордний максимум $ 1,029$ 1,029 $ 1,029 Найнижча ціна $ 0,988984$ 0,988984 $ 0,988984 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) -0,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,12%

Актуальна ціна Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) становить $1,003. За останні 24 години WAPLAUSDT0 торгувався між мінімумом у $ 1,001 і максимумом у $ 1,005, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAPLAUSDT0 становить $ 1,029, тоді як його історичний мінімум — $ 0,988984.

Що стосується короткострокових результатів, то WAPLAUSDT0 змінився на +0,09% за останню годину, -0,04% за 24 години та на +0,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Ринкова капіталізація $ 59,02M$ 59,02M $ 59,02M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,34M$ 59,34M $ 59,34M Циркуляційне постачання 58,84M 58,84M 58,84M Загальна пропозиція 59 171 183,141893 59 171 183,141893 59 171 183,141893

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Plasma USDT0 — $ 59,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAPLAUSDT0 — 58,84M, зі загальною пропозицією 59171183.141893. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,34M.