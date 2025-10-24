Інформація щодо ціни Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,997642 Макс. за 24 год $ 1,002 Рекордний максимум $ 1,028 Найнижча ціна $ 0,956016 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) -0,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,22%

Актуальна ціна Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) становить $0,999267. За останні 24 години WAPLAUSDE торгувався між мінімумом у $ 0,997642 і максимумом у $ 1,002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAPLAUSDE становить $ 1,028, тоді як його історичний мінімум — $ 0,956016.

Що стосується короткострокових результатів, то WAPLAUSDE змінився на +0,09% за останню годину, -0,16% за 24 години та на +0,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Ринкова капіталізація $ 10,81M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,50M Циркуляційне постачання 10,82M Загальна пропозиція 11 510 797,65729571

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Plasma USDe — $ 10,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAPLAUSDE — 10,82M, зі загальною пропозицією 11510797.65729571. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,50M.