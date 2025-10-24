Інформація щодо ціни Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 5 168,19$ 5 168,19 $ 5 168,19 Найнижча ціна $ 4 005,73$ 4 005,73 $ 4 005,73 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) становить $4 381,62. За останні 24 години WAOPTWETH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAOPTWETH становить $ 5 168,19, тоді як його історичний мінімум — $ 4 005,73.

Що стосується короткострокових результатів, то WAOPTWETH змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 958,96K$ 958,96K $ 958,96K Циркуляційне постачання 218,86 218,86 218,86 Загальна пропозиція 218,8608543918796 218,8608543918796 218,8608543918796

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Optimism WETH — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAOPTWETH — 218,86, зі загальною пропозицією 218.8608543918796. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 958,96K.