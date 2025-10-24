Інформація щодо ціни Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 4 642,35 Макс. за 24 год $ 4 854,91 Рекордний максимум $ 5 982,55 Найнижча ціна $ 4 471,57 Зміна ціни (за 1 год) -0,29% Зміна ціни (1 дн.) +2,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,37%

Актуальна ціна Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) становить $4 812,38. За останні 24 години WAGNOWSTETH торгувався між мінімумом у $ 4 642,35 і максимумом у $ 4 854,91, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAGNOWSTETH становить $ 5 982,55, тоді як його історичний мінімум — $ 4 471,57.

Що стосується короткострокових результатів, то WAGNOWSTETH змінився на -0,29% за останню годину, +2,39% за 24 години та на +1,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Ринкова капіталізація $ 7,21M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,21M Циркуляційне постачання 1,50K Загальна пропозиція 1 495,719173228181

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Gnosis wstETH — $ 7,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAGNOWSTETH — 1,50K, зі загальною пропозицією 1495.719173228181. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,21M.