Інформація щодо ціни Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 876,97 $ 3 876,97 $ 3 876,97 Мін. за 24 год $ 4 054,02 $ 4 054,02 $ 4 054,02 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 876,97$ 3 876,97 $ 3 876,97 Макс. за 24 год $ 4 054,02$ 4 054,02 $ 4 054,02 Рекордний максимум $ 5 023,11$ 5 023,11 $ 5 023,11 Найнижча ціна $ 3 736,37$ 3 736,37 $ 3 736,37 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) +2,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,60%

Актуальна ціна Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) становить $4 025,35. За останні 24 години WAGNOWETH торгувався між мінімумом у $ 3 876,97 і максимумом у $ 4 054,02, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAGNOWETH становить $ 5 023,11, тоді як його історичний мінімум — $ 3 736,37.

Що стосується короткострокових результатів, то WAGNOWETH змінився на -0,08% за останню годину, +2,54% за 24 години та на +1,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Ринкова капіталізація $ 3,88M$ 3,88M $ 3,88M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,88M$ 3,88M $ 3,88M Циркуляційне постачання 963,45 963,45 963,45 Загальна пропозиція 988,7804558991708 988,7804558991708 988,7804558991708

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Gnosis WETH — $ 3,88M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAGNOWETH — 963,45, зі загальною пропозицією 988.7804558991708. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,88M.