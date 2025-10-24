Інформація щодо ціни Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 122,8 $ 122,8 $ 122,8 Мін. за 24 год $ 131,67 $ 131,67 $ 131,67 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 122,8$ 122,8 $ 122,8 Макс. за 24 год $ 131,67$ 131,67 $ 131,67 Рекордний максимум $ 171,93$ 171,93 $ 171,93 Найнижча ціна $ 118,89$ 118,89 $ 118,89 Зміна ціни (за 1 год) -0,58% Зміна ціни (1 дн.) +2,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,50%

Актуальна ціна Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) становить $129,05. За останні 24 години WAGNOGNO торгувався між мінімумом у $ 122,8 і максимумом у $ 131,67, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAGNOGNO становить $ 171,93, тоді як його історичний мінімум — $ 118,89.

Що стосується короткострокових результатів, то WAGNOGNO змінився на -0,58% за останню годину, +2,54% за 24 години та на +2,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Ринкова капіталізація $ 90,64K$ 90,64K $ 90,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90,68K$ 90,68K $ 90,68K Циркуляційне постачання 694,09 694,09 694,09 Загальна пропозиція 694,3825032060722 694,3825032060722 694,3825032060722

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Gnosis GNO — $ 90,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAGNOGNO — 694,09, зі загальною пропозицією 694.3825032060722. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90,68K.