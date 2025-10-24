Інформація щодо ціни Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 4 029,22 $ 4 029,22 $ 4 029,22 Мін. за 24 год $ 4 200,3 $ 4 200,3 $ 4 200,3 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 4 029,22$ 4 029,22 $ 4 029,22 Макс. за 24 год $ 4 200,3$ 4 200,3 $ 4 200,3 Рекордний максимум $ 5 206,48$ 5 206,48 $ 5 206,48 Найнижча ціна $ 3 549,35$ 3 549,35 $ 3 549,35 Зміна ціни (за 1 год) -0,96% Зміна ціни (1 дн.) +1,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,02%

Актуальна ціна Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) становить $4 154,73. За останні 24 години WAETHWETH торгувався між мінімумом у $ 4 029,22 і максимумом у $ 4 200,3, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAETHWETH становить $ 5 206,48, тоді як його історичний мінімум — $ 3 549,35.

Що стосується короткострокових результатів, то WAETHWETH змінився на -0,96% за останню годину, +1,38% за 24 години та на +1,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Ринкова капіталізація $ 149,21M$ 149,21M $ 149,21M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149,21M$ 149,21M $ 149,21M Циркуляційне постачання 35,80K 35,80K 35,80K Загальна пропозиція 35 797,08470973446 35 797,08470973446 35 797,08470973446

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Ethereum WETH — $ 149,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAETHWETH — 35,80K, зі загальною пропозицією 35797.08470973446. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149,21M.