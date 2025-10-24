Інформація щодо ціни Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Мін. за 24 год $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,14$ 1,14 $ 1,14 Макс. за 24 год $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Рекордний максимум $ 1,23$ 1,23 $ 1,23 Найнижча ціна $ 1,033$ 1,033 $ 1,033 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05%

Актуальна ціна Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) становить $1,14. За останні 24 години WAETHUSDT торгувався між мінімумом у $ 1,14 і максимумом у $ 1,16, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAETHUSDT становить $ 1,23, тоді як його історичний мінімум — $ 1,033.

Що стосується короткострокових результатів, то WAETHUSDT змінився на -0,00% за останню годину, +0,00% за 24 години та на +0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Ринкова капіталізація $ 113,80M$ 113,80M $ 113,80M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 113,80M$ 113,80M $ 113,80M Циркуляційне постачання 99,48M 99,48M 99,48M Загальна пропозиція 99 416 812,201952 99 416 812,201952 99 416 812,201952

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Ethereum USDT — $ 113,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAETHUSDT — 99,48M, зі загальною пропозицією 99416812.201952. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 113,80M.