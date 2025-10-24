Інформація щодо ціни Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Мін. за 24 год $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Макс. за 24 год $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Рекордний максимум $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Найнижча ціна $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0.02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.06% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.06%

Актуальна ціна Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) становить $1.15. За останні 24 години WAETHUSDC торгувався між мінімумом у $ 1.15 і максимумом у $ 1.18, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAETHUSDC становить $ 1.27, тоді як його історичний мінімум — $ 0.965606.

Що стосується короткострокових результатів, то WAETHUSDC змінився на -- за останню годину, +0.02% за 24 години та на +0.06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Ринкова капіталізація $ 130.48M$ 130.48M $ 130.48M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 130.48M$ 130.48M $ 130.48M Циркуляційне постачання 113.55M 113.55M 113.55M Загальна пропозиція 113,369,378.264377 113,369,378.264377 113,369,378.264377

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Ethereum USDC — $ 130.48M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAETHUSDC — 113.55M, зі загальною пропозицією 113369378.264377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130.48M.