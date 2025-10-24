Інформація щодо ціни Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 4 644,56 $ 4 644,56 $ 4 644,56 Мін. за 24 год $ 4 890,32 $ 4 890,32 $ 4 890,32 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 4 644,56$ 4 644,56 $ 4 644,56 Макс. за 24 год $ 4 890,32$ 4 890,32 $ 4 890,32 Рекордний максимум $ 6 300,14$ 6 300,14 $ 6 300,14 Найнижча ціна $ 3 160,66$ 3 160,66 $ 3 160,66 Зміна ціни (за 1 год) +1,38% Зміна ціни (1 дн.) +1,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,87%

Актуальна ціна Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) становить $4 852,15. За останні 24 години WAETHLIDOWSTETH торгувався між мінімумом у $ 4 644,56 і максимумом у $ 4 890,32, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAETHLIDOWSTETH становить $ 6 300,14, тоді як його історичний мінімум — $ 3 160,66.

Що стосується короткострокових результатів, то WAETHLIDOWSTETH змінився на +1,38% за останню годину, +1,86% за 24 години та на +1,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Ринкова капіталізація $ 10,76M$ 10,76M $ 10,76M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,76M$ 10,76M $ 10,76M Циркуляційне постачання 2,22K 2,22K 2,22K Загальна пропозиція 2 220,300976692233 2 220,300976692233 2 220,300976692233

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH — $ 10,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAETHLIDOWSTETH — 2,22K, зі загальною пропозицією 2220.300976692233. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,76M.