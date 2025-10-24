Інформація щодо ціни Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 904,0 $ 3 904,0 $ 3 904,0 Мін. за 24 год $ 4 148,09 $ 4 148,09 $ 4 148,09 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 904,0$ 3 904,0 $ 3 904,0 Макс. за 24 год $ 4 148,09$ 4 148,09 $ 4 148,09 Рекордний максимум $ 5 312,72$ 5 312,72 $ 5 312,72 Найнижча ціна $ 1 900,47$ 1 900,47 $ 1 900,47 Зміна ціни (за 1 год) +1,64% Зміна ціни (1 дн.) +2,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,69%

Актуальна ціна Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) становить $4 073,73. За останні 24 години WAETHLIDOWETH торгувався між мінімумом у $ 3 904,0 і максимумом у $ 4 148,09, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAETHLIDOWETH становить $ 5 312,72, тоді як його історичний мінімум — $ 1 900,47.

Що стосується короткострокових результатів, то WAETHLIDOWETH змінився на +1,64% за останню годину, +2,29% за 24 години та на +1,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Ринкова капіталізація $ 5,03M$ 5,03M $ 5,03M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,03M$ 5,03M $ 5,03M Циркуляційне постачання 1,23K 1,23K 1,23K Загальна пропозиція 1 234,139754303801 1 234,139754303801 1 234,139754303801

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Ethereum Lido WETH — $ 5,03M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAETHLIDOWETH — 1,23K, зі загальною пропозицією 1234.139754303801. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,03M.