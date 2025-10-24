Інформація щодо ціни Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,021 $ 1,021 $ 1,021 Мін. за 24 год $ 1,035 $ 1,035 $ 1,035 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,021$ 1,021 $ 1,021 Макс. за 24 год $ 1,035$ 1,035 $ 1,035 Рекордний максимум $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 Найнижча ціна $ 0,920237$ 0,920237 $ 0,920237 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,05%

Актуальна ціна Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) становить $1,022. За останні 24 години WAETHLIDOGHO торгувався між мінімумом у $ 1,021 і максимумом у $ 1,035, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAETHLIDOGHO становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 0,920237.

Що стосується короткострокових результатів, то WAETHLIDOGHO змінився на -0,00% за останню годину, +0,01% за 24 години та на +0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Ринкова капіталізація $ 18,36M$ 18,36M $ 18,36M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,36M$ 18,36M $ 18,36M Циркуляційне постачання 17,97M 17,97M 17,97M Загальна пропозиція 17 966 836,02794146 17 966 836,02794146 17 966 836,02794146

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Ethereum Lido GHO — $ 18,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAETHLIDOGHO — 17,97M, зі загальною пропозицією 17966836.02794146. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,36M.