Інформація щодо ціни Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 4 668,33 $ 4 668,33 $ 4 668,33 Мін. за 24 год $ 4 961,78 $ 4 961,78 $ 4 961,78 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 4 668,33$ 4 668,33 $ 4 668,33 Макс. за 24 год $ 4 961,78$ 4 961,78 $ 4 961,78 Рекордний максимум $ 8 323,65$ 8 323,65 $ 8 323,65 Найнижча ціна $ 4 293,25$ 4 293,25 $ 4 293,25 Зміна ціни (за 1 год) -2,26% Зміна ціни (1 дн.) +2,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,89%

Актуальна ціна Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) становить $4 849,36. За останні 24 години WABASWSTETH торгувався між мінімумом у $ 4 668,33 і максимумом у $ 4 961,78, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WABASWSTETH становить $ 8 323,65, тоді як його історичний мінімум — $ 4 293,25.

Що стосується короткострокових результатів, то WABASWSTETH змінився на -2,26% за останню годину, +2,50% за 24 години та на +3,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Ринкова капіталізація $ 165,54K$ 165,54K $ 165,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 165,54K$ 165,54K $ 165,54K Циркуляційне постачання 34,14 34,14 34,14 Загальна пропозиція 34,13699318855889 34,13699318855889 34,13699318855889

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Base wstETH — $ 165,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WABASWSTETH — 34,14, зі загальною пропозицією 34.13699318855889. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 165,54K.