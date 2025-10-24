Інформація щодо ціни Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 964,67 $ 3 964,67 $ 3 964,67 Мін. за 24 год $ 4 203,03 $ 4 203,03 $ 4 203,03 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 964,67$ 3 964,67 $ 3 964,67 Макс. за 24 год $ 4 203,03$ 4 203,03 $ 4 203,03 Рекордний максимум $ 7 104,16$ 7 104,16 $ 7 104,16 Найнижча ціна $ 3 674,28$ 3 674,28 $ 3 674,28 Зміна ціни (за 1 год) -0,18% Зміна ціни (1 дн.) +2,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,59% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,59%

Актуальна ціна Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) становить $4 114,04. За останні 24 години WABASWETH торгувався між мінімумом у $ 3 964,67 і максимумом у $ 4 203,03, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WABASWETH становить $ 7 104,16, тоді як його історичний мінімум — $ 3 674,28.

Що стосується короткострокових результатів, то WABASWETH змінився на -0,18% за останню годину, +2,44% за 24 години та на +1,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Ринкова капіталізація $ 967,53K$ 967,53K $ 967,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 967,53K$ 967,53K $ 967,53K Циркуляційне постачання 235,18 235,18 235,18 Загальна пропозиція 235,1776810486232 235,1776810486232 235,1776810486232

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Base WETH — $ 967,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WABASWETH — 235,18, зі загальною пропозицією 235.1776810486232. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 967,53K.