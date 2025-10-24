Інформація щодо ціни Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,091 $ 1,091 $ 1,091 Мін. за 24 год $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,091$ 1,091 $ 1,091 Макс. за 24 год $ 1,14$ 1,14 $ 1,14 Рекордний максимум $ 2,18$ 2,18 $ 2,18 Найнижча ціна $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) -0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,05%

Актуальна ціна Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) становить $1,11. За останні 24 години WABASUSDC торгувався між мінімумом у $ 1,091 і максимумом у $ 1,14, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WABASUSDC становить $ 2,18, тоді як його історичний мінімум — $ 1,011.

Що стосується короткострокових результатів, то WABASUSDC змінився на -0,12% за останню годину, -0,13% за 24 години та на -0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Ринкова капіталізація $ 8,85M$ 8,85M $ 8,85M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,85M$ 8,85M $ 8,85M Циркуляційне постачання 7,98M 7,98M 7,98M Загальна пропозиція 7 977 146,585752 7 977 146,585752 7 977 146,585752

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Base USDC — $ 8,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WABASUSDC — 7,98M, зі загальною пропозицією 7977146.585752. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,85M.