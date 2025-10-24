Інформація щодо ціни Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,014 $ 1,014 $ 1,014 Мін. за 24 год $ 1,044 $ 1,044 $ 1,044 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,014$ 1,014 $ 1,014 Макс. за 24 год $ 1,044$ 1,044 $ 1,044 Рекордний максимум $ 1,25$ 1,25 $ 1,25 Найнижча ціна $ 0,81731$ 0,81731 $ 0,81731 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,81%

Актуальна ціна Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) становить $1,028. За останні 24 години WABASGHO торгувався між мінімумом у $ 1,014 і максимумом у $ 1,044, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WABASGHO становить $ 1,25, тоді як його історичний мінімум — $ 0,81731.

Що стосується короткострокових результатів, то WABASGHO змінився на +0,01% за останню годину, +0,03% за 24 години та на +0,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Ринкова капіталізація $ 11,96M$ 11,96M $ 11,96M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,96M$ 11,96M $ 11,96M Циркуляційне постачання 11,63M 11,63M 11,63M Загальна пропозиція 11 630 816,11332657 11 630 816,11332657 11 630 816,11332657

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Base GHO — $ 11,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WABASGHO — 11,63M, зі загальною пропозицією 11630816.11332657. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,96M.