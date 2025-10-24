Інформація щодо ціни Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Мін. за 24 год $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,18$ 1,18 $ 1,18 Макс. за 24 год $ 1,18$ 1,18 $ 1,18 Рекордний максимум $ 1,2$ 1,2 $ 1,2 Найнижча ціна $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +0,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73%

Актуальна ціна Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) становить $1,18. За останні 24 години WABASEURC торгувався між мінімумом у $ 1,18 і максимумом у $ 1,18, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WABASEURC становить $ 1,2, тоді як його історичний мінімум — $ 1,16.

Що стосується короткострокових результатів, то WABASEURC змінився на +0,02% за останню годину, +0,28% за 24 години та на -0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Ринкова капіталізація $ 140,25K$ 140,25K $ 140,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 140,25K$ 140,25K $ 140,25K Циркуляційне постачання 118,43K 118,43K 118,43K Загальна пропозиція 118 433,482643 118 433,482643 118 433,482643

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Base EURC — $ 140,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WABASEURC — 118,43K, зі загальною пропозицією 118433.482643. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 140,25K.