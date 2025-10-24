Інформація щодо ціни Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 20,41 $ 20,41 $ 20,41 Мін. за 24 год $ 21,37 $ 21,37 $ 21,37 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 20,41$ 20,41 $ 20,41 Макс. за 24 год $ 21,37$ 21,37 $ 21,37 Рекордний максимум $ 37,8$ 37,8 $ 37,8 Найнижча ціна $ 9,46$ 9,46 $ 9,46 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) -0,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,57%

Актуальна ціна Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) становить $20,83. За останні 24 години WAAVAWAVAX торгувався між мінімумом у $ 20,41 і максимумом у $ 21,37, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAAVAWAVAX становить $ 37,8, тоді як його історичний мінімум — $ 9,46.

Що стосується короткострокових результатів, то WAAVAWAVAX змінився на -0,60% за останню годину, -0,82% за 24 години та на -5,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Ринкова капіталізація $ 107,79K$ 107,79K $ 107,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 107,79K$ 107,79K $ 107,79K Циркуляційне постачання 5,18K 5,18K 5,18K Загальна пропозиція 5 175,730954458501 5 175,730954458501 5 175,730954458501

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Avalanche WAVAX — $ 107,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAAVAWAVAX — 5,18K, зі загальною пропозицією 5175.730954458501. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107,79K.