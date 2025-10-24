Інформація щодо ціни Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Мін. за 24 год $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Макс. за 24 год $ 1,21$ 1,21 $ 1,21 Рекордний максимум $ 1,44$ 1,44 $ 1,44 Найнижча ціна $ 0,574882$ 0,574882 $ 0,574882 Зміна ціни (за 1 год) -0,56% Зміна ціни (1 дн.) -0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,82%

Актуальна ціна Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) становить $1,18. За останні 24 години WAAVAUSDT торгувався між мінімумом у $ 1,17 і максимумом у $ 1,21, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAAVAUSDT становить $ 1,44, тоді як його історичний мінімум — $ 0,574882.

Що стосується короткострокових результатів, то WAAVAUSDT змінився на -0,56% за останню годину, -0,81% за 24 години та на +2,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Ринкова капіталізація $ 82,00K$ 82,00K $ 82,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,00K$ 82,00K $ 82,00K Циркуляційне постачання 69,56K 69,56K 69,56K Загальна пропозиція 74 149,948237 74 149,948237 74 149,948237

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Avalanche USDT — $ 82,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAAVAUSDT — 69,56K, зі загальною пропозицією 74149.948237. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,00K.