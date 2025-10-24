Інформація щодо ціни Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Мін. за 24 год $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Макс. за 24 год $ 1,19$ 1,19 $ 1,19 Рекордний максимум $ 1,41$ 1,41 $ 1,41 Найнижча ціна $ 0,566241$ 0,566241 $ 0,566241 Зміна ціни (за 1 год) -0,25% Зміна ціни (1 дн.) -0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,13%

Актуальна ціна Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) становить $1,18. За останні 24 години WAAVAUSDC торгувався між мінімумом у $ 1,16 і максимумом у $ 1,19, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAAVAUSDC становить $ 1,41, тоді як його історичний мінімум — $ 0,566241.

Що стосується короткострокових результатів, то WAAVAUSDC змінився на -0,25% за останню годину, -0,08% за 24 години та на +1,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Ринкова капіталізація $ 104,26K$ 104,26K $ 104,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 104,26K$ 104,26K $ 104,26K Циркуляційне постачання 88,57K 88,57K 88,57K Загальна пропозиція 88 569,243851 88 569,243851 88 569,243851

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Avalanche USDC — $ 104,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAAVAUSDC — 88,57K, зі загальною пропозицією 88569.243851. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104,26K.