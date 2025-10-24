Інформація щодо ціни Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 23,38 $ 23,38 $ 23,38 Мін. за 24 год $ 24,33 $ 24,33 $ 24,33 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 23,38$ 23,38 $ 23,38 Макс. за 24 год $ 24,33$ 24,33 $ 24,33 Рекордний максимум $ 43,88$ 43,88 $ 43,88 Найнижча ціна $ 14,82$ 14,82 $ 14,82 Зміна ціни (за 1 год) -0,73% Зміна ціни (1 дн.) -1,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,83%

Актуальна ціна Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) становить $23,94. За останні 24 години WAAVASAVAX торгувався між мінімумом у $ 23,38 і максимумом у $ 24,33, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAAVASAVAX становить $ 43,88, тоді як його історичний мінімум — $ 14,82.

Що стосується короткострокових результатів, то WAAVASAVAX змінився на -0,73% за останню годину, -1,05% за 24 години та на -2,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Ринкова капіталізація $ 239,74K$ 239,74K $ 239,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 239,74K$ 239,74K $ 239,74K Циркуляційне постачання 10,02K 10,02K 10,02K Загальна пропозиція 10 015,05688549025 10 015,05688549025 10 015,05688549025

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Avalanche SAVAX — $ 239,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAAVASAVAX — 10,02K, зі загальною пропозицією 10015.05688549025. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 239,74K.