Інформація щодо ціни Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 4 654,6 $ 4 654,6 $ 4 654,6 Мін. за 24 год $ 4 847,61 $ 4 847,61 $ 4 847,61 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 4 654,6$ 4 654,6 $ 4 654,6 Макс. за 24 год $ 4 847,61$ 4 847,61 $ 4 847,61 Рекордний максимум $ 6 078,71$ 6 078,71 $ 6 078,71 Найнижча ціна $ 4 345,68$ 4 345,68 $ 4 345,68 Зміна ціни (за 1 год) -0,37% Зміна ціни (1 дн.) +2,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,21% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,21%

Актуальна ціна Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) становить $4 825,41. За останні 24 години WAARBWSTETH торгувався між мінімумом у $ 4 654,6 і максимумом у $ 4 847,61, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAARBWSTETH становить $ 6 078,71, тоді як його історичний мінімум — $ 4 345,68.

Що стосується короткострокових результатів, то WAARBWSTETH змінився на -0,37% за останню годину, +2,25% за 24 години та на +1,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Циркуляційне постачання 278,75 278,75 278,75 Загальна пропозиція 278,7538101242291 278,7538101242291 278,7538101242291

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Arbitrum wstETH — $ 1,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAARBWSTETH — 278,75, зі загальною пропозицією 278.7538101242291. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.