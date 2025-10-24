Інформація щодо ціни Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 4 010,76 Макс. за 24 год $ 4 199,74 Рекордний максимум $ 5 197,67 Найнижча ціна $ 3 698,84 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +2,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,00%

Актуальна ціна Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) становить $4 175. За останні 24 години WAARBWETH торгувався між мінімумом у $ 4 010,76 і максимумом у $ 4 199,74, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAARBWETH становить $ 5 197,67, тоді як його історичний мінімум — $ 3 698,84.

Що стосується короткострокових результатів, то WAARBWETH змінився на -0,54% за останню годину, +2,43% за 24 години та на +1,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Ринкова капіталізація $ 1,05M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,05M Циркуляційне постачання 250,88 Загальна пропозиція 250,8828807485271

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Arbitrum WETH — $ 1,05M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAARBWETH — 250,88, зі загальною пропозицією 250.8828807485271. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,05M.