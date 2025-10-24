Інформація щодо ціни Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Мін. за 24 год $ 1,23 $ 1,23 $ 1,23 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,19$ 1,19 $ 1,19 Макс. за 24 год $ 1,23$ 1,23 $ 1,23 Рекордний максимум $ 1,23$ 1,23 $ 1,23 Найнижча ціна $ 1,094$ 1,094 $ 1,094 Зміна ціни (за 1 год) +0,25% Зміна ціни (1 дн.) +0,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,18%

Актуальна ціна Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) становить $1,21. За останні 24 години WAARBUSDT торгувався між мінімумом у $ 1,19 і максимумом у $ 1,23, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAARBUSDT становить $ 1,23, тоді як його історичний мінімум — $ 1,094.

Що стосується короткострокових результатів, то WAARBUSDT змінився на +0,25% за останню годину, +0,26% за 24 години та на +1,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Ринкова капіталізація $ 2,88M$ 2,88M $ 2,88M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,88M$ 2,88M $ 2,88M Циркуляційне постачання 2,38M 2,38M 2,38M Загальна пропозиція 2 380 160,452937 2 380 160,452937 2 380 160,452937

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Arbitrum USDT — $ 2,88M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAARBUSDT — 2,38M, зі загальною пропозицією 2380160.452937. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,88M.