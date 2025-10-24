Інформація щодо ціни Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Мін. за 24 год $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,14$ 1,14 $ 1,14 Макс. за 24 год $ 1,18$ 1,18 $ 1,18 Рекордний максимум $ 1,18$ 1,18 $ 1,18 Найнижча ціна $ 1,046$ 1,046 $ 1,046 Зміна ціни (за 1 год) +0,25% Зміна ціни (1 дн.) +0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,91% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,91%

Актуальна ціна Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) становить $1,16. За останні 24 години WAARBUSDCN торгувався між мінімумом у $ 1,14 і максимумом у $ 1,18, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAARBUSDCN становить $ 1,18, тоді як його історичний мінімум — $ 1,046.

Що стосується короткострокових результатів, то WAARBUSDCN змінився на +0,25% за останню годину, +0,23% за 24 години та на +0,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Ринкова капіталізація $ 4,40M$ 4,40M $ 4,40M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,40M$ 4,40M $ 4,40M Циркуляційне постачання 3,82M 3,82M 3,82M Загальна пропозиція 3 818 229,875754 3 818 229,875754 3 818 229,875754

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Arbitrum USDCn — $ 4,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAARBUSDCN — 3,82M, зі загальною пропозицією 3818229.875754. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,40M.