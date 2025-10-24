Інформація щодо ціни Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,062 $ 1,062 $ 1,062 Мін. за 24 год $ 1,097 $ 1,097 $ 1,097 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,062$ 1,062 $ 1,062 Макс. за 24 год $ 1,097$ 1,097 $ 1,097 Рекордний максимум $ 1,097$ 1,097 $ 1,097 Найнижча ціна $ 0,976544$ 0,976544 $ 0,976544 Зміна ціни (за 1 год) -0,37% Зміна ціни (1 дн.) +0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,74%

Актуальна ціна Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) становить $1,078. За останні 24 години WAARBGHO торгувався між мінімумом у $ 1,062 і максимумом у $ 1,097, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAARBGHO становить $ 1,097, тоді як його історичний мінімум — $ 0,976544.

Що стосується короткострокових результатів, то WAARBGHO змінився на -0,37% за останню годину, +0,08% за 24 години та на +0,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Ринкова капіталізація $ 5,73M$ 5,73M $ 5,73M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,73M$ 5,73M $ 5,73M Циркуляційне постачання 5,30M 5,30M 5,30M Загальна пропозиція 5 301 231,459035066 5 301 231,459035066 5 301 231,459035066

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Arbitrum GHO — $ 5,73M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAARBGHO — 5,30M, зі загальною пропозицією 5301231.459035066. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,73M.