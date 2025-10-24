Інформація щодо ціни Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 4 063,3 $ 4 063,3 $ 4 063,3 Мін. за 24 год $ 4 230,58 $ 4 230,58 $ 4 230,58 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 4 063,3$ 4 063,3 $ 4 063,3 Макс. за 24 год $ 4 230,58$ 4 230,58 $ 4 230,58 Рекордний максимум $ 5 048,06$ 5 048,06 $ 5 048,06 Найнижча ціна $ 3 833,47$ 3 833,47 $ 3 833,47 Зміна ціни (за 1 год) -0,38% Зміна ціни (1 дн.) +2,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,26%

Актуальна ціна Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) становить $4 210,97. За останні 24 години WAARBEZETH торгувався між мінімумом у $ 4 063,3 і максимумом у $ 4 230,58, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAARBEZETH становить $ 5 048,06, тоді як його історичний мінімум — $ 3 833,47.

Що стосується короткострокових результатів, то WAARBEZETH змінився на -0,38% за останню годину, +2,32% за 24 години та на +1,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Ринкова капіталізація $ 867,21K$ 867,21K $ 867,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 867,21K$ 867,21K $ 867,21K Циркуляційне постачання 205,37 205,37 205,37 Загальна пропозиція 205,3717673243959 205,3717673243959 205,3717673243959

Поточна ринкова капіталізація Wrapped Aave Arbitrum ezETH — $ 867,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAARBEZETH — 205,37, зі загальною пропозицією 205.3717673243959. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 867,21K.