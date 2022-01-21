Токеноміка Wrapped A7A5 (WA7A5) Дізнайтеся ключову інформацію про Wrapped A7A5 (WA7A5), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wrapped A7A5 (WA7A5) wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection. Офіційний вебсайт: https://a7a5.io/ Whitepaper: https://docs.a7a5.io/ Купити WA7A5 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wrapped A7A5 (WA7A5) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wrapped A7A5 (WA7A5), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M Загальна пропозиція: $ 295,90M $ 295,90M $ 295,90M Циркуляційна пропозиція: $ 295,90M $ 295,90M $ 295,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M Історичний максимум: $ 0,01297067 $ 0,01297067 $ 0,01297067 Історичний мінімум: $ 0,01259631 $ 0,01259631 $ 0,01259631 Поточна ціна: $ 0,01291082 $ 0,01291082 $ 0,01291082 Дізнайтеся більше про ціну Wrapped A7A5 (WA7A5)

Токеноміка Wrapped A7A5 (WA7A5): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wrapped A7A5 (WA7A5) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WA7A5, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WA7A5, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WA7A5, досліджуйте ціну токена WA7A5 в реальному часі!

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