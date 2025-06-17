Сьогоднішня ціна Wrapped A7A5 (WA7A5)

Поточна ціна Wrapped A7A5 (WA7A5) сьогодні становить 0,0127795 USD з ринковою капіталізацією $ 3,78M USD. Ціна WA7A5 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped A7A5:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Wrapped A7A5 протягом дня — +0,61%

- циркуляційна пропозиція – 295,90M USD

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