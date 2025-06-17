Ціна Wrapped A7A5 (WA7A5)
Поточна ціна Wrapped A7A5 (WA7A5) сьогодні становить 0,0127795 USD з ринковою капіталізацією $ 3,78M USD. Ціна WA7A5 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped A7A5:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Wrapped A7A5 протягом дня — +0,61%
- циркуляційна пропозиція – 295,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped A7A5 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped A7A5 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped A7A5 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped A7A5 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped A7A5: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,12%
+0,61%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
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