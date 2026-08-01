Яка зараз ціна Wrapped 3ULL?

Wrapped 3ULL торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -10.68% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як W3ULL порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -10.68% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо W3ULL перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Wrapped 3ULL виглядає у порівнянні з токенами категорії Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem?

У сегменті Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem W3ULL демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Wrapped 3ULL?

Ринкова капіталізація ₴14434556.47934480000000 розташовує W3ULL на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують W3ULL?

Wrapped 3ULL згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку W3ULL?

З 4382626918.311758 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.