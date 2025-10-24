Актуальна ціна Wrapped 0G сьогодні становить 1,77 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни W0G до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни W0G на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Wrapped 0G сьогодні становить 1,77 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни W0G до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни W0G на MEXC вже зараз.

Докладніше про W0G

Інформація про ціну W0G

Токеноміка W0G

Прогноз ціни W0G

Ціна Wrapped 0G (W0G)

Актуальна ціна 1 W0G до USD:

$1,77
$1,77
-1,90%1D
USD
Графік ціни Wrapped 0G (W0G) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:47:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Wrapped 0G (W0G) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,73
$ 1,73
Мін. за 24 год
$ 1,81
$ 1,81
Макс. за 24 год

$ 1,73
$ 1,73

$ 1,81
$ 1,81

$ 3,31
$ 3,31

$ 1,73
$ 1,73

-0,13%

-1,99%

-8,24%

-8,24%

Актуальна ціна Wrapped 0G (W0G) становить $1,77. За останні 24 години W0G торгувався між мінімумом у $ 1,73 і максимумом у $ 1,81, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум W0G становить $ 3,31, тоді як його історичний мінімум — $ 1,73.

Що стосується короткострокових результатів, то W0G змінився на -0,13% за останню годину, -1,99% за 24 години та на -8,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped 0G (W0G)

$ 21,53M
$ 21,53M

--
--

$ 21,53M
$ 21,53M

12,14M
12,14M

12 139 349,0
12 139 349,0

Поточна ринкова капіталізація Wrapped 0G — $ 21,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція W0G — 12,14M, зі загальною пропозицією 12139349.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,53M.

Історія ціни Wrapped 0G (W0G) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped 0G до USD становила $ -0,036009723268849.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped 0G до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped 0G до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped 0G до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,036009723268849-1,99%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Wrapped 0G (W0G)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Wrapped 0G (USD)

Скільки коштуватиме Wrapped 0G (W0G) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Wrapped 0G (W0G) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Wrapped 0G.

Перегляньте прогноз ціни Wrapped 0G вже зараз!

W0G до місцевих валют

Токеноміка Wrapped 0G (W0G)

Розуміння токеноміки Wrapped 0G (W0G) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена W0G зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Wrapped 0G (W0G)

Скільки сьогодні коштує Wrapped 0G (W0G)?
Актуальна ціна W0G у USD становить 1,77 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна W0G до USD?
Поточна ціна W0G до USD — $ 1,77. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Wrapped 0G?
Ринкова капіталізація W0G — $ 21,53M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція W0G?
Циркуляційна пропозиція W0G — 12,14M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) W0G?
W0G досяг історичної максимальної ціни у 3,31 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) W0G?
Історична мінімальна ціна W0G становила 1,73 USD.
Який обсяг торгівлі W0G?
Актуальний обсяг торгівлі W0G за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна W0G цього року?
W0G може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни W0G для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:47:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Wrapped 0G (W0G)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

