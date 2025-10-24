Інформація щодо ціни Wrapped 0G (W0G) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,73 $ 1,73 $ 1,73 Мін. за 24 год $ 1,81 $ 1,81 $ 1,81 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,73$ 1,73 $ 1,73 Макс. за 24 год $ 1,81$ 1,81 $ 1,81 Рекордний максимум $ 3,31$ 3,31 $ 3,31 Найнижча ціна $ 1,73$ 1,73 $ 1,73 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) -1,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,24%

Актуальна ціна Wrapped 0G (W0G) становить $1,77. За останні 24 години W0G торгувався між мінімумом у $ 1,73 і максимумом у $ 1,81, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум W0G становить $ 3,31, тоді як його історичний мінімум — $ 1,73.

Що стосується короткострокових результатів, то W0G змінився на -0,13% за останню годину, -1,99% за 24 години та на -8,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wrapped 0G (W0G)

Ринкова капіталізація $ 21,53M$ 21,53M $ 21,53M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,53M$ 21,53M $ 21,53M Циркуляційне постачання 12,14M 12,14M 12,14M Загальна пропозиція 12 139 349,0 12 139 349,0 12 139 349,0

Поточна ринкова капіталізація Wrapped 0G — $ 21,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція W0G — 12,14M, зі загальною пропозицією 12139349.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,53M.