Сьогоднішня ціна wQIE

Поточна ціна wQIE (WQIE) сьогодні становить $ 0,02445157, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WQIE до USD становить $ 0,02445157 за WQIE.

wQIE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 810, з циркуляційною пропозицією у 968,13K WQIE. Протягом останніх 24 годин WQIE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,210332, тоді як історичний мінімум — $ 0,00401289.

У короткостроковій динаміці WQIE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,32.

Ринкова інформація щодо wQIE (WQIE)

Ринкова капіталізація $ 23,81K$ 23,81K $ 23,81K Обсяг (за 24 год) $ 11,32$ 11,32 $ 11,32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,81K$ 23,81K $ 23,81K Циркуляційне постачання 968,13K 968,13K 968,13K Загальна пропозиція 968 131,7819 968 131,7819 968 131,7819

Поточна ринкова капіталізація wQIE — $ 23,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,32. Циркуляційна пропозиція WQIE — 968,13K, зі загальною пропозицією 968131.7819. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,81K.