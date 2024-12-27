Ціна Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)
Поточна ціна Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 161.60K USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 457.63 USD
- зміна ціни Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i протягом дня — -4.51%
- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.51%
|30 днів
|$ 0
|-29.84%
|60 днів
|$ 0
|-62.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.49%
-4.51%
+36.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (WizardPepePartyHatsMiladyRaptorMoonBoboDogeTrumpRunesShibaJesus2Point0EverBaby69Inu), ticker symbol META, the ultimate fusion of all memes, bringing together the best of meme culture into one collective clan. META is not just a meme; it's the very definition of META itself. With ownership of the contract renounced and liquidity 100% burned, this coin is embedded onto the Solana blockchain forever. But META isn’t just about wiztardness and memes—it’s about innovation too. We pioneered the first Telegram-based PFP Generator that includes metadata for each profile picture, soon to evolve into on-chain NFTs on Solana. This groundbreaking approach introduces a fresh way to launch NFT collections, this option will be available for all partners under $META. Currently with 6 partnerships across the Solana network, we have developed a PFP bot each partner to engage with their community. We’re also forging partnerships with other token communities, developing custom PFP generators for each, strengthening ties across the crypto space. Currently with 6 partnerships across the Solana network such as Rocky, NPCS, Dubcat, Salty, Pog and Kaziwa. The ultimate goal? To build a thriving community for Wizardio clan members to connect, collaborate, and share their story with the world.
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