Сьогоднішня ціна Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META)

Поточна ціна Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 161.60K USD. Ціна META до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 457.63 USD

- зміна ціни Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i протягом дня — -4.51%

- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD

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