Інформація щодо ціни WPAY (WPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,170253 $ 0,170253 $ 0,170253 Мін. за 24 год $ 0,173195 $ 0,173195 $ 0,173195 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,170253$ 0,170253 $ 0,170253 Макс. за 24 год $ 0,173195$ 0,173195 $ 0,173195 Рекордний максимум $ 0,262798$ 0,262798 $ 0,262798 Найнижча ціна $ 0,04720244$ 0,04720244 $ 0,04720244 Зміна ціни (за 1 год) +0,30% Зміна ціни (1 дн.) +0,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,80% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,80%

Актуальна ціна WPAY (WPAY) становить $0,172166. За останні 24 години WPAY торгувався між мінімумом у $ 0,170253 і максимумом у $ 0,173195, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WPAY становить $ 0,262798, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04720244.

Що стосується короткострокових результатів, то WPAY змінився на +0,30% за останню годину, +0,64% за 24 години та на -1,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WPAY (WPAY)

Ринкова капіталізація $ 2,05M$ 2,05M $ 2,05M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,72B$ 1,72B $ 1,72B Циркуляційне постачання 11,92M 11,92M 11,92M Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WPAY — $ 2,05M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WPAY — 11,92M, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,72B.