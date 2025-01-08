Ціна WOWswap (WOW)
Поточна ціна WOWswap (WOW) сьогодні становить 0.073784 USD з ринковою капіталізацією $ 48.45K USD. Ціна WOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WOWswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.36 USD
- зміна ціни WOWswap протягом дня — -2.83%
- циркуляційна пропозиція – 656.67K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WOWswap до USD становила $ -0.00214918326535314.
За останні 30 днів зміна ціни WOWswap до USD становила $ -0.0121630858.
За останні 60 днів зміна ціни WOWswap до USD становила $ +0.0211686738.
За останні 90 днів зміна ціни WOWswap до USD становила $ -0.00699959000997343.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00214918326535314
|-2.83%
|30 днів
|$ -0.0121630858
|-16.48%
|60 днів
|$ +0.0211686738
|+28.69%
|90 днів
|$ -0.00699959000997343
|-8.66%
Останній аналіз цін WOWswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.83%
+10.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.
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