Сьогоднішня ціна WOWswap (WOW)

Поточна ціна WOWswap (WOW) сьогодні становить 0.073784 USD з ринковою капіталізацією $ 48.45K USD. Ціна WOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WOWswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.36 USD

- зміна ціни WOWswap протягом дня — -2.83%

- циркуляційна пропозиція – 656.67K USD

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