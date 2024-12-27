Ціна WOWO (WOWO)
Поточна ціна WOWO (WOWO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 594.63K USD. Ціна WOWO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WOWO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 770.07 USD
- зміна ціни WOWO протягом дня — +3.82%
- циркуляційна пропозиція – 741.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WOWO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WOWO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WOWO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WOWO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.82%
|30 днів
|$ 0
|-34.96%
|60 днів
|$ 0
|+26.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WOWO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+3.82%
+6.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WOWO is a memecoin based on a EPIC Radix community member. Our purpose is to accelerate DeFi and especially the DEFI experience with Radix. We believe Radix has the tech that is needed for mass adoption. We do that by accelerating other projects (monthly grants) and to create interaction using the network. (creating a validator node, Telegram TIP & SWAP BOT). In this way we aim to attract many users to DEFI!
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