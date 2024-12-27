Ціна Wownero (WOW)
Поточна ціна Wownero (WOW) сьогодні становить 0.148582 USD з ринковою капіталізацією $ 13.31M USD. Ціна WOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wownero:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.85K USD
- зміна ціни Wownero протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 89.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wownero до USD становила $ -0.0008353596099667.
За останні 30 днів зміна ціни Wownero до USD становила $ +0.0794318034.
За останні 60 днів зміна ціни Wownero до USD становила $ +0.3535499923.
За останні 90 днів зміна ціни Wownero до USD становила $ +0.10713341055883195.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0008353596099667
|-0.55%
|30 днів
|$ +0.0794318034
|+53.46%
|60 днів
|$ +0.3535499923
|+237.95%
|90 днів
|$ +0.10713341055883195
|+258.47%
Останній аналіз цін Wownero: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-0.55%
+4.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet.
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